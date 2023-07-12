Минздрав Коми заявил о возобновлении выдачи льготных лекарств

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По информации минздрава Коми, в республике льготные лекарства есть с запасом. В настоящий момент выдачу препаратов возобновили после заключения госконтракта. Медикаменты уже поступили в госаптеки региона.

По словам главы регионального минздрава Ваграма Даллакяна, отпуск препаратов возобновлен с начала недели. Большинство препаратов, добавил он, представлены в сети госаптек.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля регионы России должны были вернуться к закупкам в общем порядке. В республике разработали отдельный документ, согласно которым поставки льготных лекарств будут поступать через госаптеки.

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