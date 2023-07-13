В Коми 481 беременная женщина получила компенсацию за проезд

Фото: архив КП

Минтруда и соцзащиты Коми проинформировал, что с начала года 481 жительница Коми получила компенсацию за проезд. В ведомстве сообщили, что мера поддержка предусмотрена для беременных женщин в качестве возмещения стоимости проезда до медицинского учреждения. С начала года на эти цели выделено 1,5 млн рублей.

По словам министра труда и соцзащиты Екатерины Грибковой, в настоящий момент расширен список труднодоступных местностей. Если раньше в него входили пять муниципалитетов, то теперь 10, то есть, 140 населенных пунктов.

Расходы возмещаются за поездки в республиканский перинатальный центр, Ухтинский межтерриториальный родильный дом, поликлинику в Ухте, Воркутинский родильный дом, Кардиологический диспансер. С начала года на эти цели выделено 1,5 млн рублей. За компенсацией можно обратиться в центры соцзащиты или в любой МФЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пособие на покупку продуктов в Коми получили 4,5 тысячи беременных (подробнее)