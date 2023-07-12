Опасные природные явления обрушатся на Коми

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Опасная погода ожидается в Коми. Об этом предупреждают синоптики ЦГМС республики. По их словам, на регион обрушатся ливни, грозы и сильный ветер.

- В южных районах ожидаются грозы, местами ливень (15 мм и более), град, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 м/с, - предоставили прогноз метеорологи.

Уточняется, что непогода настигнет Коми уже в ближайшие часы. Стихия отступит лишь к утру завтрашнего дня, 13 июля.

Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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