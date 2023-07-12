Житель Коми купил наркотики и получил 10 месяцев колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 19-летнего местного жителя признали виновным в незаконной покупке и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 19 января пьяный молодой человек заказал в сети 0,9 грамма мефедрона. Ухтинец получил координаты закладки и забрал оттуда наркотики. Фигурант хранил сверток до задержания. Он попытался избавиться от наркотиков и выкинул их на заднее сиденье автомобиля. Однако это заметили полицейские.

Суд приговорил жителя Коми к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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Свою вину он признал (подробности)