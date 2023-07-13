В зарплатном рейтинге городов Северо-Запада Сыктывкар занял 11 место

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Эксперты hh.ru проанализировали открытые вакансии в СЗФО в первом полугодии текущего года и составили рейтинг городов с самым высоким предлагаемым заработком.

Лидирующую позицию занял Усинск - 115 288 рублей, следом идет Воркута - 90 318 рублей, тройку лидеров замкнула Ухта - 76 356 рублей.

Сыктывкар расположился на 11 места рейтинга: в среднем здесь предлагают зарплату 68 876 рублей.

Средняя предлагаемая заработная плата в СЗФО составляет 59 000 рублей.

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