Житель Коми, поверив лжебанкиру, потерял 2 млн рублей

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43-летний ухтинец обратился в полицию и заявил, что поверил телефонным мошенникам и потерял 2 млн рублей, которые взял в кредит. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, возбуждено уголовное дело.

На телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Для предотвращения операции ему порекомендовали взять займ в онлайн-банке и перевести деньги на «безопасный счет».

Действуя по инструкции, заявитель перевел 2 млн рублей на указанные абонентские номера. Сотрудники полиции установили, что потерпевшему поступали звонки с номеров различных операторов связи Москвы и ХМАО.

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