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НовостиОбщество13 июля 2023 9:20

В Удорском районе Коми собираются увеличить стоимость проезда в автобусах

Последний раз тарифы пересматривались в 2019 году
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Удорском районе Коми стоимость проезда в автобусах может вырасти на 27%. Последний раз тарифы пересматривались в 2019 году.

Комитет по тарифам РК предложил установить максимальный тариф поездок на пригородных автобусах в размере 2,38 рубля за 1 км пробега, на сегодняшний день тариф — 1,87 рубля, при поездках в междугородних автобусах — 3,5 рубля за километр пробега, сейчас — 2,74 рубля. Рост цен за проезд на автобусах составит 27,3% и 27,7% соответственно.

Администрация Удорского района Коми ходатайствовала установить такие тарифы. Именно она является организатором транспортного обслуживания граждан в муниципалитете.

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