Экс-прокурор, сбивший жителя Коми, не согласился с размером компенсации

Фото: Нина Юшкова.

Верховный суд РК рассмотрел апелляцию экс-прокурора Алексея Абрамова, сбившего жителя Воркуты Степана Сонина. Он не согласился с размером моральной компенсации, которую присудили матери пострадавшего.

Истец рассказала, что после ДТП ее сын нуждается в постоянном уходе. Она была вынуждена покинуть место работы и сопровождать его для реабилитации и лечения. Кроме того, воркутинка еще воспитывает младшего сына.

Женщина просила взыскать с экс-прокурора 5 млн рублей в качестве компенсации. Иск был удовлетворен частично - виновника ДТП обязали выплатить 1,5 млн рублей.

Бывший прокурор обратился в Верховный суд с апелляционной жалобой, так как эта сумма показалась ему большой, сославшись на 900 тысяч рублей, которые он выплатил ранее. Суд отклонил этот довод отклонил, так как ранее выплату учли в пользу Степана Сонина, а не его матери.

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