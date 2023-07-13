Восемь человек утонули в Коми

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В водоемах Коми за 2023 год утонули восемь человек. Об этом сообщает МЧС республики. Все смертельные случаи объединяет то, что утонувшие купались в несанкционированных местах.

Трагедии произошли в Сыктывкаре, Усинске, Ижемском, Прилузском, Удорском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах.

Добавим, что в прошлом году стихия унесла жизни 29 жителей Коми.

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