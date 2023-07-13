В Коми родители будущих первоклассников могут выбрать школу на Госуслугах

Фото: Нина Юшкова.

Родители будущих первоклассников могут подать заявление в первый класс и выбрать школу на портале Госуслуги. В пресс-службе Минцифры РК сообщили, что документы принимаются до пятого сентября.

Для подачи заявления необходимо свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя и название школы. Сервис по записи через Госуслуги работает в 82 регионах России, в числе которых - Коми.

Как записаться в 1 класс через Госуслуги:

1. Авторизуйтесь с подтверждённой учётной записью.

2. Заполните и отправьте заявление в выбранную школу.

3. Получите уведомление о регистрации заявления. Школа может попросить оригиналы документов для проверки. Если их не принести вовремя, могут отказать в зачислении.

4. После подачи дождитесь решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней.

Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.

Подать заявление в первый класс на Госуслугах можно по ссылке.

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