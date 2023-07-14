«Яркая, добрая, красивая девочка»: в Коми погибла молодая девушка

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В Печоре 12 июля трагически погибла молодая женщина. О гибели Виктории Койчевой сообщили ее близкие. Причиной случившегося стала автомобильная авария.
- Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима, - передается в сообщении.
Про Викторию говорят, что она была жизнерадостной, красивой и молодой девушкой, которая любила жизнь. Родные отмечают, что ее утрата невосполнима.
- Улетела к мамочке и брату наша девочка, невозможно поверить, - скорбят в ее окружении.
- Красивая, энергичная, молодая. Теперь навсегда останешься тако в нашей памяти и наших сердцах, - вспоминают о Виктории родные.
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