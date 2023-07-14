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НовостиОбщество14 июля 2023 5:45

«Яркая, добрая, красивая девочка»: в Коми погибла молодая девушка

В ДТП погибла молодая жительница Коми Виктория Койчевая
Источник:kp.ru
Фото: личный архив

Фото: личный архив

В Печоре 12 июля трагически погибла молодая женщина. О гибели Виктории Койчевой сообщили ее близкие. Причиной случившегося стала автомобильная авария.

- Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима, - передается в сообщении.

Про Викторию говорят, что она была жизнерадостной, красивой и молодой девушкой, которая любила жизнь. Родные отмечают, что ее утрата невосполнима.

- Улетела к мамочке и брату наша девочка, невозможно поверить, - скорбят в ее окружении.

- Красивая, энергичная, молодая. Теперь навсегда останешься тако в нашей памяти и наших сердцах, - вспоминают о Виктории родные.

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