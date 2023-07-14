Десять детей в Коми стали жертвами укусов клещей

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В Коми продолжают фиксировать случаи укусов клещей. Так, за минувшую неделю еще 82 человека стали жертвами членистоногих, среди них - 10 детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за текущий сезон клещи покусали 2 290 человек, 372 из них - дети.

Известно, что в одном образце за минувшую неделю был обнаружен вирус возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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