Две школы Сыктывкара эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре эвакуировали школы №25 и №21. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, образовательные учреждения получили аналогичные сообщения с угрозами минирования. На место оперативно выехали экстренные службы города.

- Полицейские выезжали на обследование, опасных предметов не обнаружено, - уточнили в МВД.

Известно, что из зданий были эвакуированы 20 человек.

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