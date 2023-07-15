В Сыктывкаре женщина упала на выходе из автобуса из-за зажатой дверью ноги

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 14 июля пострадала пассажирка автобуса. По предоставленным данным, 81-летней женщине зажало ногу дверью общественного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло рано утром, около 7:25. Водитель Нефаза в тот момент отъезжал от остановки напротив Морозова,12 и не убедился, что его маневр безопасен.

После того, как женщине зажало ногу она упала. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали травмы различной тяжести. Обстоятельства случившегося выясняются.

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