В Коми из-за пожара эвакуироивали из многоковартирного дома семь человек

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Накануне, 14 июля, в Воркуте из-за пожара в многоквартирном доме были эвакуированы семь человек. По данным МЧС Коми, ЧП произошло на улице Нагорная в поселке Северный.
Спасатели также вызволили из огня 80-летнюю женщину. После тушения было установлено, что очаг находился на кухне. В результате ЧП пострадавших нет.
Всего на месте работали восемь человек и три единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются. Предварительно причиной назвали неисправность электрооборудования.
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