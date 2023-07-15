В Коми создадут в 22 детских садах группы для детей разного возраста

Фото: архив КП

Минобрнауки Коми проинформировало, что решение о создании разновозрастных групп принято в связи с тем, что детские сады стало посещать меньше детей. К такому выводу в ведомстве пришли по результатам мониторинга деятельности управлений образований.

В министерстве отметили, что в объединенных группах будут заниматься близкие по возрасту дети, что соответствует федеральному законодательству. С нового учебного года их создадут в 22 детских садах в Ухте, Сыктывкаре, а также Усть-Куломском, Койгородском и Ижемском районах.

В ведомстве заверили, что качество образования в таких группах останется на должном уровне, а также сохранится индивидуальный подход к каждому ребенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре из-за ремонта теплосетей закрыли движение на пересечении улиц (подробнее)