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НовостиОбщество15 июля 2023 13:17

В Коми создадут в 22 детских садах группы для детей разного возраста

В минобрнауки республики объяснили причины решения
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минобрнауки Коми проинформировало, что решение о создании разновозрастных групп принято в связи с тем, что детские сады стало посещать меньше детей. К такому выводу в ведомстве пришли по результатам мониторинга деятельности управлений образований.

В министерстве отметили, что в объединенных группах будут заниматься близкие по возрасту дети, что соответствует федеральному законодательству. С нового учебного года их создадут в 22 детских садах в Ухте, Сыктывкаре, а также Усть-Куломском, Койгородском и Ижемском районах.

В ведомстве заверили, что качество образования в таких группах останется на должном уровне, а также сохранится индивидуальный подход к каждому ребенку.

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