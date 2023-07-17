За нарушение правил дорожного движения жителя Коми лишили прав

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Житель Княжпоготского района лишился прав за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе судов. По предоставленным данным, он совершил обгон в неположенном для этого месте.

Установлено, что правонарушение было совершено около Емвы. В тот день мужчина выезал на встречную полосу в зоне действия знака.

Суд вынес решение о лишении права управления автомобилем срок на четыре месяца. Решение суда не вступило в законную силу.

В Сыктывкаре женщина упала на выходе из автобуса из-за зажатой дверью ноги

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