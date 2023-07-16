В Коми за полгода сняли с продажи 21 партию овощей

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За полгода с 2023 году в Републике Коми сняли с продажи 21 партию овощей общим объемом 182,2 кг. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За шесть месяцев текущего года в республике исследовали 10 проб плодоовощной продукции по радиологическим показателям, 32 - по паразитологическим показателям, 132 - по санитарно-химическим показателям безопасности.

В ходе проверок выявлялись следующие нарушения требований законодательства:

несоблюдение условий хранения;

отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения овощей;

продажа продукции при отсутствии деклараций соответствия и необходимой маркировки на таре.

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