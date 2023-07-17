В Коми 27-летний бухгалтер подозревается в присвоении 206 тысяч рублей

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В Усинске 27-летний бухгалтер детского образовательного учреждения подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, молодой человек фиктивно трудоустроил своего знакомым рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Зарплату «мертвой души» он забирал себе. Всего с марта по июль 2022 года усинец незаконно начислил 206 тысяч рублей. Все деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Начато расследование.

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