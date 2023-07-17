В Коми парень опрокинулся на иномарке и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 16 июля, в Воркуте опрокинулся Opel, в результате чего пострадал водитель 1996 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 4.55. 27-летний молодой человек ехал за рулем Opel по улице Тиманской со стороны Ленина. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель. У него черепно-мозговая травма и сотрясение мозга под вопросом. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель получил права в 2015 году.

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