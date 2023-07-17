В Коми поймали сбежавшего осужденного

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ухте сотрудники управления ФСИН по Коми задержали сбежавшего осужденного. Возбуждено уголовное дело о побеге.

Уроженец Сыктывкара сидел в колонии-поселении за мошенничество и кражу. Его должны были отпустить на свободу 14 октября 2024 года. Однако сыктывкарец решил не ждать столько времени. Вместо этого он сбежал в воскресенье, 16 июля. Мужчину задержали днем 17 июля. Беглец не успел покинуть Ухту. Возбуждено уголовное дело о побеге, передает программа «День». Согласно законодательству, осужденному грозит до четырех лет лишения свободы.

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