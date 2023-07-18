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НовостиПроисшествия18 июля 2023 8:46

В Сыктывкаре девушка на Hyundai сбила 53-летнюю велосипедистку

Авария произошла в Краснозатонском
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 17 июля, в Сыктывкаре Hyundai сбил 53-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в полдень в Краснозатонском. Девушка 1993 года рождения ехала за рулем Hyundai Tucson по улице Трактовой со стороны Шолохова. Напротив дома №73 по улице Ухтинской водитель решила повернуть направо. При этом девушка не уступила дорогу велосипедистке и сбила ее.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб плеча и ссадины левого локтя. Госпитализация велосипедистке не понадобилась.

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