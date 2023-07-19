В Коми за наркоторговлю осудили пару

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В Ухте суд вынес приговор паре, которая занималась наркоторговлей. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, женщину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, ее сожителя - к 7 годам заключения.

Пара вступила в состав ОПГ, которая осущствляет преступную деятельность по сбыту наркотиков через Интернет на территории РФ.

В ноябре прошлого года по заданию «оператора» подсудимые получили из тайника крупную партию наркотика, после чего разместили часть в тайниках на территории Ухты, а другую часть хранили для последующего незаконного сбыта.

Наркотики были изъяты сотрудниками ОМВД России по Ухте.

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