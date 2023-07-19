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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:39

Главного следователя по Усть-Цилемскому району Коми подозревают в сбыте наркотиков

Мужчину арестовали
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Николай Канев, занимающий должность заместителя руководителя Ижемского межрайонного следственного отдела СКР по Коми в Усть-Цилемском районе, арестован. Мужчину заключили под стражу до 7 сентября 2023 года. Такое решение принял суд.

Как сообщает БНК со ссылкой на собственный источник, Каневу вменяют сбыт наркотиков.

На службе Канев находится уже 16 лет. За это время он был отмечен множеством наград, характеризуется как примерный семьянин.

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