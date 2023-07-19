В Коми снова арестовали обвиняемого в грабеже члена КПРФ

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Сотруднику Коми отделения КПРФ Илье Болобану, обвиняемому в грабеже, изменили меру пресечения с запрета определенных действий на содержание под стражей. Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд.

Как сообщалось ранее, члену КПРФ инкриминируют грабеж. По версии следствия, 27 марта Болобан избил журналистку, которая пришла в отделение, и украл у нее телефон. Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей. После этого сыктывкарец попытался выехать за пределы города. Болобана заключили под стражу по 5 июня. Суд учел, что телефон журналистки еще не нашли, а вызванный на допрос свидетель уехал из столицы Коми.

16 июня фигуранту избрали новую меру пресечения – запрет определенных действий. Члену КПРФ также запретили общаться с потерпевшей и свидетелями. Исключения – это близкие родственники фигуранта и люди, живущие с ним в одном помещении.

В среду, 19 июля, в суде должны были продолжить допрос свидетелей. Однако туда не явились ни потерпевшая, ни подсудимый. Женщина сообщила, что уехала из Коми почти на два месяца и присутствовать не сможет. Болобану утром стало плохо, и он оформил больничный. Адвокат обвиняемого попросил отложить заседание.

Прокурор заметил, что наличие больничного не говорит о невозможности присутствовать на заседании. Сотрудник надзорного ведомства заявил, что Болобан сознательно затягивает судебное следствие. По ходатайству гособвинителя фигуранту назначили заключение под стражей до 13 декабря. Из-за неявки Болобана объявили в розыск, передает БНК.

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