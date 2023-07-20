Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 6:44

В Коми 62-летняя женщина на Renault устроила ДТП и сама же пострадала

Кроме того, травму в аварии получил и другой водитель
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 19 июля, в Печоре столкнулись Renault Sandero и Dodge, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 17.23. 62-летняя женщина ехала за рулем Renault Sandero по улице Островского в сторону Московской. На перекрестке водитель решила повернуть налево, но не уступила дорогу Dodge. В итоге автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Женщина, управлявшая Renault, получила травмы кисти и ушиб грудной клетки. У водителя Dodge диагностировали ушиб правой голени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мотоциклист выехал на встречную полосу и попал в ДТП (подробности)