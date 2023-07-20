В Коми 62-летняя женщина на Renault устроила ДТП и сама же пострадала

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 19 июля, в Печоре столкнулись Renault Sandero и Dodge, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 17.23. 62-летняя женщина ехала за рулем Renault Sandero по улице Островского в сторону Московской. На перекрестке водитель решила повернуть налево, но не уступила дорогу Dodge. В итоге автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Женщина, управлявшая Renault, получила травмы кисти и ушиб грудной клетки. У водителя Dodge диагностировали ушиб правой голени.

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