В Коми детям, больным целиакией, вводятся ежемесячные выплаты

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В Республике Коми больным целиакией детям вводятся ежемесячные выплаты. Минтрудсоц РК внес в Госсовет проект закона, который будет рассмотрен 27 июля.

Диетические безглютеновые продукты стоят дороже обычных. Также для больных этим заболеванием приходится готовить в отдельной посуде из-за риска попадания в организм даже частицы продукции с глютеном.

Данную инициативу поддержал глава Коми Владимир Уйба. Согласно данным Миндрава РК, на учете с заболеванием целиакия в республике состоит 24 ребенка.

Предположительно, размер ежегодной выплаты составит 24 тысячи рублей из расчета 2 тысячи рублей в месяц.

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