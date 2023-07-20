В Коми детям, больным целиакией, вводятся ежемесячные выплаты

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В Республике Коми больным целиакией детям вводятся ежемесячные выплаты. Минтрудсоц РК внес в Госсовет проект закона, который будет рассмотрен 27 июля.
Диетические безглютеновые продукты стоят дороже обычных. Также для больных этим заболеванием приходится готовить в отдельной посуде из-за риска попадания в организм даже частицы продукции с глютеном.
Данную инициативу поддержал глава Коми Владимир Уйба. Согласно данным Миндрава РК, на учете с заболеванием целиакия в республике состоит 24 ребенка.
Предположительно, размер ежегодной выплаты составит 24 тысячи рублей из расчета 2 тысячи рублей в месяц.
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