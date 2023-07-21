В Коми инспекторы задержали пьяного рецидивиста за рулем

Фото: ГИБДД Коми

Инспекторы ГИБДД в Усинске пресекли опасную езду местного жителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, патрульные заметили автомобиль «Нива Шевроле», манера вождения которого вызывала подозрение. После проверки выяснилось, что за рулем находился 70-летний ранее судимый мужчина.

Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,094 мг/л. В отношении мужчины составили административный протокол, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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