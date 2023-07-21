В Коми клещи стали менее активны

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В Республике Коми клещи стали менее активны. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за прошлую неделю от укусов пострадали 58 человек, из которых 5 - дети.

С начала сезона в Коми обратились в медицинские учреждения 2 348 пострадавших от укусов клещей, в том числе 377 несовершеннолетних.

Также было проведено 117 лабораторных исследований, в 28 случаях был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7 - вирус клещевого вирусного энцефалита.

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