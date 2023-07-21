В Сыктывкаре водителей проверят на трезвость

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, 21 июля, в Сыктывкаре будут проходить массовые проверки водителей в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в ГИБДД столицы.

Сотрудники ДПС будут останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы и оценивать состояние водителей. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД.

ГИБДД призывает жителей и гостей Коми проявлять активную гражданскую позицию. При обнаружении нетрезвых водителей необходимо позвонить в дежурную часть ГИБДД по Сыктывкару по номеру 28-18-00 или по номеру 02.

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