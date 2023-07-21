В Коми вор забыл на месте преступления паспорт

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Двоих жителей Сосногорска и Ухты осудили за кражи из дачных домов. Одного приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, другого - к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В октябре прошлого года мужчины совершили две кражи из дачных домов. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Похищенные вещи они продали, а деньги потратили на личные нужды.

Спустя время они решили вернуться на место преступления, но их заметили владельцы участков. Один из злоумышленников был задержан сразу, а другой скрылся, но оставил на месте преступления сумку, в которой находился его паспорт, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Свою вину мужчины признали и извинились перед потерпевшими. Один из них полностью возместил сумму причиненного ущерба.

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