В Коми вор забыл на месте преступления паспорт

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Двоих жителей Сосногорска и Ухты осудили за кражи из дачных домов. Одного приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, другого - к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.
В октябре прошлого года мужчины совершили две кражи из дачных домов. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Похищенные вещи они продали, а деньги потратили на личные нужды.
Спустя время они решили вернуться на место преступления, но их заметили владельцы участков. Один из злоумышленников был задержан сразу, а другой скрылся, но оставил на месте преступления сумку, в которой находился его паспорт, сообщили в пресс-службе судов Коми.
Свою вину мужчины признали и извинились перед потерпевшими. Один из них полностью возместил сумму причиненного ущерба.
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