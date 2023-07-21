Против бригадира РЖД в Усинске собраны доказательства

Бригадира РЖД в Усинске обвиняют в получении взятки за быстрое проведение погрузочно-разгрузочных работ и коммерческий осмотр. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РК.

В прошлом году на станции Усинск обвиняемый получил взятку от исполнительного директора ООО, которое занимается перевозками грузов, за быстрое выполнение коммерческого осмотра и погрузочно-разгрузочных работ.

В ближайшее время уголовное дело направят на рассмотрение в суд.

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