В Сыктывкаре женщина-водитель за рулем иномарки сбила велосипедиста

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, 21 июля, в Сыктывкаре женщина-водитель за рулем автомобиля Skoda сбила велосипедиста. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло в районе Лесозавод на улице Лесозаводской.

За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. На перекрестке она сбила мужчину на велосипеде, который пересекал дорогу по тротуару.

В результате ДТП велосипедист получил ссадину правого плеча. Госпитализация ему не потребовалась.

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