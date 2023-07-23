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НовостиПроисшествия23 июля 2023 7:00

В Сыктывкаре женщина-водитель за рулем иномарки сбила велосипедиста

ДТП произошло в районе Лесозавод
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по РК.

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, 21 июля, в Сыктывкаре женщина-водитель за рулем автомобиля Skoda сбила велосипедиста. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло в районе Лесозавод на улице Лесозаводской.

За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. На перекрестке она сбила мужчину на велосипеде, который пересекал дорогу по тротуару.

В результате ДТП велосипедист получил ссадину правого плеча. Госпитализация ему не потребовалась.

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