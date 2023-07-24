В двух районах Коми пострадал картофель из-за фитофторы

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В двух районах Коми обнаружили очаги заболевания картофеля. По словам агрономов, зараженные кустарники фитофторой выявили в Сысольском и Сыктывдинском районах, передали журналисты телеканала «Юрган».

По предоставленным данным, развитию грибка способствует слишком влажная погода, однако специалисты отмечают, что сами садоводы способствуют развитию грибка, сажая картофель либо слишком близко, либо в тени.

Фитофтора поражает, как правило, томаты и картофель. Это вредоносный грибок, который проявляется в виде бурой гнили и опасен для урожая.

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