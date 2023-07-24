От обиды жительница Коми укусила подругу и избила кувшином

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Жительница Жешарта после ссоры со своей знакомой в баре решила ей отомстить, ударив ее кувшином по голове, укусив, а после разбив окна и, сломав дверь. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

В мае 2022 года подруги выпивали в баре, когда между ними начался конфликт. Злоумышленнца после произошедшего обиделась и пошла в сторону дома потерпевшей, разбив ее окна камнями. После она зашла в подъезд и сломала ручку. Через месяц она также в пьяном состоянии ударила знакомую по голове, укусила ее за спину, а после пнула несколько раз.

Свою вину женщина признала полностью, получив наказание в виде года исправительных работ с удержанием из зарплаты пяти процентов в доход государства.

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