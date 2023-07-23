Почти все лесные пожары в Коми ликвидировали в первые сутки

Фото: Коми лесопожарный центр.
В Республике Коми с начала пожароопасного сезона и на конец дня 21 июля произошло 38 лесных пожаров, общая площадь которых составила 127,82 га.
36 возгораний сотрудники пожарной службы ликвидировали в первые сутки. В основном пожары произошли от гроз или по вине местных жителей.
На данный момент в Коми сохраняется высокий класс пожароопасности. В ряде районов республики действует режим чрезвычайной пожароопасности.
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