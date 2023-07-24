В одном из баров Сыктывкара посетительница устроила дебош

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Накануне в Сыктывкаре в баре по улице Малышева сработала тревожная кнопка. На место направились сотрудники Росгвардии.

Сотрудники заведения рассказали, что женщина громко кричала, выражалась грубой нецензурной бранью и вела себя агрессивно. На замечания работников она не реагировала и отказалась покидать помещение.

Во время задержания дебоширка оказала росгвардейцам сопротивление. В результате 48-летняя женщина все же была задержана и доставлена в отделение полиции.

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