В лесах Коми потерялись три человека

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В конце прошлой недели в «Спас-Коми» поступили сообщения о пропаже людей в лесах.

Спасатели выезжали в Инту на поиски грибников. 67-летняя женщина и 63-летний мужчина ушли в лес за грибами и пропали. К счастью, «потеряшки» были найдены и возвращены домой.

Также спасатели выезжали в поселок Войвож на поиски 72-летнего мужчины, заблудившегося в лесу. Он вышел на дорогу самостоятельно, помощь ему не потребовалась, сообщает «Комиинформ».

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