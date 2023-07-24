В Коми работникам торговли готовы платить от 33 до 50 тысяч рублей

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Эксперты сервиса hh.ru проанализировали предлагаемые вакансии в сфере розничной торговли и выяснили, какие специалисты требуются в данной отрасли и сколько им готовы платить.

По числу открытых вакансий для специалистов из розничной торговли среди регионов лидирует Москва (17%), следом идет Московская область (11%), тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (7%). Далее идет Краснодарский край (5%), Республика Татарстан, Ростовская и Свердловская области (по 3%).

По итогам первого полугодия текущего года на регионы СЗФО приходится около 100 тысяч вакансий в сфере торговли, что составляет 10% от общей массы актуальных объявлений о работе в сфере торговли по РФ.

Самые высокие зарплаты в СЗФО работникам торговли готовы предложить в Ненецком АО (до 73 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге и Мурманской области. Предлагаемая зарплата в Республике Коми составила от 33 до 50 тысяч рублей

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