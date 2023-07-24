В Коми на картофеле выявили фитофтороз

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В Республике Коми на картофеле был выявлен фитофтороз. На будущем урожае негативно сказалась прохладная и сырая погода.

Телеканал «Коми Гор» сообщает, что экспертами Россельхозцентра у неустойчивых к заболеванию сортам были зарегистрированы первые очаги фитофтора. На данный момент предпосылок для неурожая нет.

Аграриям необходимо начать обработку сразу же после обнаружения грибка на ботве. Если не принимать меры, то это приведет к потере урожая картофеля.

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