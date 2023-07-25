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НовостиОбщество25 июля 2023 8:50

В Коми дикие животные покусали 12 человек

Случаев бешенства выявлено не было
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

За первые 6 месяцев текущего года в медицинские учреждения Республики Коми с повреждениями, причиненными животными, обратился 1 001 человек, из которых 12 человек покусали дикие животные. Случаев бешенства выявлено не было.

В 2022 году число зарегистрированных случаев составило 946.

Риск инфицирования людей повышает активизация природных очагов, которая приводит к вовлечению в эпизоотический процесс сельскохозяйственных и домашних животных.

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