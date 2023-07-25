В Коми дикие животные покусали 12 человек

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За первые 6 месяцев текущего года в медицинские учреждения Республики Коми с повреждениями, причиненными животными, обратился 1 001 человек, из которых 12 человек покусали дикие животные. Случаев бешенства выявлено не было.

В 2022 году число зарегистрированных случаев составило 946.

Риск инфицирования людей повышает активизация природных очагов, которая приводит к вовлечению в эпизоотический процесс сельскохозяйственных и домашних животных.

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