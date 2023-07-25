В Коми 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 24 июля, в Печоре 17-летний мотоциклист наехал на люк и опрокинулся. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 17.10. Подросток 2005 года рождения ехал на мотоцикле по Транспортному проезду в сторону улицы Железнодорожной. Напротив дома №10 юноша не справился с управлением. Мотоцикл наехал на люк и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал подросток. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также обширную рванную рану полости рта. Юношу увезли в больницу. Водительских прав он не получал. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

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