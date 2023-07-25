Сыктывкар лидирует по количеству клещей, заразных энцефалитом и боррелиозом

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В текущем году в Коми было выявлено 12 больных болезнью Лайма: три случая в Сыктывкаре, по два в Койгородском и Сыктывдинском районах, по одному в Прилузском, Койгородском, Корткеросском, Усть-Куломском районах и в Ухте, 6 больных клещевым вирусным энцефалитом: по три в Усть-Вымском районе и в Сыктывкаре.

Активность клещей в республике проанализировал Роспотребнадзор. Как сообщает «Комиинформ», летальных случаев от болезней, переносимых клещами, в 2022 и 2023 году зафиксировано не было.

В этом году эксперты проанализировали 2 688 клещей. В 15 исследованиях был выявлен моноцитарный эрлихиоз человека, в 494 - болезнь Лайма, в 59 - клещевой вирусный энцефалит.

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