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НовостиОбщество26 июля 2023 5:45

Мэр Сыктывкара распорядился провести рейд по «наливайкам»

Владимир Голдин принял решение о проверках продажи алкоголя из-за жалоб
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин 25 июля на общегородской планерке распорядился организовать рейды и проверить работу точек по продаже алкоголя.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что ранее предпринимателям дали время подстроиться под новые принятые правила, однако от местных жителей все также поступают жалобы на нарушения. В настоящий момент прокуратура столицы уже внесла рейды в план мероприятий с участием Роспотребнадзора Коми.

Напомним, что с 1 июля в Сыктывкаре вступили поправки в закон о продаже алкоголя. Теперь такие торговые точки должны находиться не менее 25 метров от многоквартирных домов.

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