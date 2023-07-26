Мэр Сыктывкара распорядился провести рейд по «наливайкам»

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Мэр Сыктывкара Владимир Голдин 25 июля на общегородской планерке распорядился организовать рейды и проверить работу точек по продаже алкоголя.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что ранее предпринимателям дали время подстроиться под новые принятые правила, однако от местных жителей все также поступают жалобы на нарушения. В настоящий момент прокуратура столицы уже внесла рейды в план мероприятий с участием Роспотребнадзора Коми.

Напомним, что с 1 июля в Сыктывкаре вступили поправки в закон о продаже алкоголя. Теперь такие торговые точки должны находиться не менее 25 метров от многоквартирных домов.

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