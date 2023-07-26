Фото пресс-службы администрации Воркуты.

В Воркуте начальника УЖКХ подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в СУ СКР по РК, возбуждено уголовное дело.

Фигурант уголовного дела приобрел, хранил и перевозил на своей машине запрещенное вещество в значительном размере. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится расследование.

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