Фото пресс-службы администрации Воркуты.
В Воркуте начальника УЖКХ подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в СУ СКР по РК, возбуждено уголовное дело.
Фигурант уголовного дела приобрел, хранил и перевозил на своей машине запрещенное вещество в значительном размере. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сосногорске мужчину нашли мертвым на рабочем месте (подробнее)