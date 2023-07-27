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НовостиОбщество27 июля 2023 8:05

Авиарейс Сыктывкар – Минводы могут сделать круглогодичным

Маршрут является востребованным
Источник:kp.ru
Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиарейс Сыктывкар – Минеральные Воды предлагают сделать круглогодичным. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

Этот маршрут открыли в 2023 году. Перелеты осуществляются по льготному субсидируемому тарифу. В министерстве подчеркнули, что этот авиарейс является востребованным. В 2024 году его хотят сделать круглогодичным. Соответствующую заявку авиакомпания «Азимут» собирается подать заявку в правительство Коми. Кроме того, количество летних рейсов в Минводы предлагают увеличить.

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