Авиарейс Сыктывкар – Минводы могут сделать круглогодичным

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Авиарейс Сыктывкар – Минеральные Воды предлагают сделать круглогодичным. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

Этот маршрут открыли в 2023 году. Перелеты осуществляются по льготному субсидируемому тарифу. В министерстве подчеркнули, что этот авиарейс является востребованным. В 2024 году его хотят сделать круглогодичным. Соответствующую заявку авиакомпания «Азимут» собирается подать заявку в правительство Коми. Кроме того, количество летних рейсов в Минводы предлагают увеличить.

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