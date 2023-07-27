Владимир Уйба поручил контролировать подготовку школы в Сыктывкаре

Фото: Нина Юшкова.

Глава республики Владимир Уйба поручить членам фракции «Единая Россия» взять на контроль подготовку к учебному году здание школы в микрорайоне Орбита в Сыктывкаре. Необходимо устранить протечки и трещины.

Ранее школа подала иск в суд в учреждению, курирующему стройку.

«В связи с тем, что техническое состояние школы накануне нового учебного года вызывает справедливую озабоченность граждан, я дал ряд поручений по линии партии «Единая Россия», — сообщил в соцсетях руководитель региона Владимир Уйба.

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