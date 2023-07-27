«Приходил на работу и бил»: домашний тиран из Коми истязал свою жену даже после развода

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми осудили 32-летнего местного жителя за систематическое избиение бывшей жены. Мужчина не давал покоя супруге даже после развода. Об этом рассказали в прокуратуре Коми.

В суде установлено, что летом и осенью 2022 года сельчанин приходил домой к женщине, бил ее, таскал за волосы прямо в ее квартире. Однажды он пришел к бывшей жене на работу и ударил ее рулоном пищевой пленки по затылку. Всему виной была слепая ревность мужчины.

Известно, что ранее сельский житель уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. Потерпевшей также выступала его бывшая супруга.

- Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты была лучшей матерью»: в Коми 40-летняя женщина выпрыгнула на ходу из такси и погибла (подробности)