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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:20

«Приходил на работу и бил»: домашний тиран из Коми истязал свою жену даже после развода

В Коми осудили избивавшего свою бывшую жену 32-летнего мужчину
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми осудили 32-летнего местного жителя за систематическое избиение бывшей жены. Мужчина не давал покоя супруге даже после развода. Об этом рассказали в прокуратуре Коми.

В суде установлено, что летом и осенью 2022 года сельчанин приходил домой к женщине, бил ее, таскал за волосы прямо в ее квартире. Однажды он пришел к бывшей жене на работу и ударил ее рулоном пищевой пленки по затылку. Всему виной была слепая ревность мужчины.

Известно, что ранее сельский житель уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. Потерпевшей также выступала его бывшая супруга.

- Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщили в ведомстве.

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