В одном из районов Коми обнаружен колорадский жук

Фото: Россельхознадзор РК.

В региональном Россельхознадзоре рассказали, что в Прилузском районе Коми обнаружили на посадках картофеля колорадского жука.

В основном колорадские жуки и их личинки питаются побегами пасленовых культур (томаты, сладкий перец, баклажаны), листьями, а также дикими растениями. Их главной пищей является картофель.

Жителям Коми рекомендуют обратить внимание на посадки картофеля.

При заселении посадок картофеля жуками более 5% растений необходимо провести обработку одним из инсектицидов:

• Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг), норма расхода 0,03-0,05 кг/га;

• Имидж, ВРК (200 г/л), норма расхода 0,1 л/га;

• Матч, КЭ (50 г/л), норма расхода 0,3 л/га;

• Танрек, ВРК (200 г/л), норма расхода 0,1 л/га;

• Шарпей, МЭ (250 г/л), норма расхода 0,16 л/га.

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