В Москве найдено место захоронения первого профессионального композитора Коми

Фото: Национальная библиотека РК.

В Москве нашли место захоронения Александра Осипова - первого профессионального коми композитора. Об этом сообщили в Национальной библиотеке РК.

В 1960-х годах автор песни «Катшасинъяс» Александр Осипов переехал в Москву, где стал кандидатом искусствоведения. В январе 1973 года он скончался в больнице Москвы, но о месте его захоронения ничего не было известно на протяжении долгих лет.

В этом году в Коми состоялось празднование 100-летия со дня рождения композитора. Уроженка села Сторожевск Корткеросского района республики, которая сейчас живет в Москве, Светлана Микушева приняла решения заняться поисками места погребения земляка. Могила была найдена в столице на Николо-Архангельском кладбище.

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